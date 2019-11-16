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Alkollü sürücünün polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdığı anlar kamerada

İZMİR'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı. Kolaylıoğlu olaydan 4 saat sonra yakalandı.

Olay, dün gece Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu yönetimindeki 35 SZ 966  plakalı otomobili durdurdu. Polis, Hakan Kolaylıoğlu'ndan ehliyetini isteyince, sürücü bir anda otomobili çalıştırıp, manevra yaptı.

Sağlık durumu iyi

Bu sırada bir polis memuru Kolaylıoğlu'yu engellemek için aracın kaputuna tutundu. Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca, polis memuru da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savruldu. Kolaylıoğlu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

4 saat sonra yakalandı

Hakan Kolaylıoğlu, olaydan 4 saat sonra polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan kontrolde Kolaylıoğlu'nun 0.87 promil alkollü olduğu belirlenirken, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Kolaylıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, polis memurunun yaşadığı o anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi ve düşmesi yer aldı.

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