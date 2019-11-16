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Fenerbahçe Rusya'da dondu Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı

THY Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi. Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic bir molada oyuncularına ağır küfürler etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova maçında oyuncularına çok ağır sözlerle tepki gösterdi.

Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde Obradovic oyunculara, "İyi çoçuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden. Mahmutoğlu, senden de utanıyorum" ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova: 88 - 70 :Fenerbahçe Beko

Salon: CSKA
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)

CSKA Moskova: James 31, Vorontsevich, Hilliard 9, Kurbanov 5, Hines 8, Strelnieks 23, Bolomboy, Ukhov, Antonov, Voigtmann, Hackett 6, Koufos 6

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu, Kalinic 6, Sloukas 20, Williams 19, Vesely 4, Ali Muhammed 3, Westermann 2, Datome 6, Tarık Biberovic 6, Lauvergne, Ahmet Düverioğlu 4

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