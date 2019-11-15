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İstanbul'da ara tatil trafiği

İstanbul'da cuma trafiğine tatilciler de eklenince trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. Cuma trafiğine mesai saatinden sonra tatilcilerin de eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve  15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.30 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı.

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