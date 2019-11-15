Apple Jeffrey Miller ile çalışacak

Apple, teknolojik ürünlerin ve hizmetlerin ticareti ile ilgili konularında Jeffrey Miller'a güvenecek.

CNBC tarafından ortaya çıkarılan bilgiye göre, teknolojik ürünlerin ve hizmetlerin ticareti ile ilgili konularda Apple, Miller ve ekibine güvenecek.

Miller ve Trump yönetiminin yakın bağlarının olduğu herkesçe biliniyor. Trump‘ın komitesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Miller, Trump için önemli bağışlar da topladı.

Diğer Silikon Vadisi şirketleri ile kıyaslandığında Apple’ın Washington lobisi için küçük miktarlar ayırdlığı söyleniyordu. Ancak, Miller hamlesi ile birlikte ne kadarlık bir ödemeye yapmaya başlayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Bu arada, 2019 yılı boyunca Apple’ın lobicilik harcamalarına 5.5 milyon dolardan daha fazla harcadığı açıklandı.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı sona ermezse Apple, önümüzdeki ay yüklü bir tarife uygulamasına maruz kalabilir. Bildiğiniz gibi, Apple’ın iPhone ve Apple Watch gibi ürünlerinin parçaları doğrudan Çin’den geliyor.

Başta da söylediğimiz gibi Trump ve Cook önümüzdeki hafta Teksas’taki fabrikayı gezecek. Lobicilik alanında atılan bir hamle de ilişkileri güçlendirecek gibi görünüyor.

Trump’ın, Cook’un ‘Büyük bir yönetici’ olduğu yönünde açıklamaları olduğunu da belirtelim.

Apple, attığı tüm bu adımlarda Çin’den getirilen parçalar için uygulanan tarifelerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Trump’ın ilerleyen günlerde nasıl bir karar vereceği şimdilik merak konusu.