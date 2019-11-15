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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci

A Milli Futbol Takımı'ndan dönen kaptan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe antrenmanında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın hücum çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı'ndan dönen kaptan Emre Belözoğlu'nun antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı. Max Kruse ve Vedat Muriç'in ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

fSarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyapsor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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