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Yetkili servis diyerek beyaz eşyaları çalıyorlar! Bu çete akıllara zarar

İSTANBUL'da 'yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya  çalan şüphelilere yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 kişi, Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak sağlık raporu alınmak için Şişli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Belediye otobüsüne bindirilerek götürülen şüpheliler için savcılıktan 4 gün gözetim izni alındığı öğrenildi.

Dolandırıcılık çetesinin mağdurları da Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek şüphelilerden şikayetçi olmaya başladı. Mağdurlardan İsmail Ak "Beyaz eşyam bozulunca servis numarası aradım. Önüme çıkan ilk telefonu çevirip çağırdım. Geldiler benden 300 lira para istediler. Parça almak için para lazım olduğunu söylediler. Şikayetçiyim." dedi.

Buzdolabının kapılarını alıp gittiler

sahte servis
Buzdolabının kapısının şüpheliler tarafından çalındığını söyleyen Asiye Kıroğlu ise "Bana dolabımın kapısının contasının bozuk olduğunu söylediler. Kapora aldılar geri vermeyince yapın demek zorunda kaldım. Ancak dolabın kapısını söküp götürdüler, bir daha da geri getirmediler. Şikayetçiyim. dedi.

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