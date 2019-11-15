Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki Abdullah Gül! Londra'da ortaya çıktı

LONDRA'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı bir karedeki detay dikkat çekici oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünden beri finansal görüşmeler yapmak için İngiltere'nin başkente Londra'da bulunuyor. Londra Belediye başkanı Sadiq Khan ile de görüşen İmamoğlu, "kentlerimiz arasında yeni bir başlangıç yapma adına harika bir görüşme gerçekleştirdik. İstanbul ve Londra bundan sonra hiç olmadığı kadar yakın ve ortak akılla çalışacak" diye twit attı.

İmamoğlu'nun arkasına koydukları fotoğraf

Ekrem İmamoğlu'nun Londra çıkarmasından gelen bir fotoğraf karesi ise hayli dikkat çekeci oldu. Fotoğraf Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya geldiği ana ilişkindi.

Dikkat çekici olan ise İmamoğlu'nun oturduğu koltuğun arkasında duvarda yer alan bir fotoğraf oldu. Fotoğraftaki kişi eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den başkası değildi.



Gazeteci Nedim Şener fotoğraf karesine dikkat çekerek şunları yazdı: