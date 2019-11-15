Konaklama vergisi meclisten geçti! Cumhurbaşkanı'na artırma yetkisi verildi

Kamuoyunda 'tatil vergisi' olarak bilinen konaklama vergisi dün Meclis Genel Kurulu'ndan geçerken oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na gerektiği durumlarda bu vergiyi artırma yetkisi verildi.

Yeni vergiler TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam görüşüldü. Kamuoyunda tatil vergisi olarak bilinen konaklama vergisi, AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesi ile yeniden düzenlendi.

Geceleme başı sabit olarak alınması planlanan konaklama vergisinde sistem yüzde 2 olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olacak.

Faturada gösterilecek indirim yapılamayacak

Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak.

Öğrenci pansiyonları muaf tutuldu

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden istisna tutulacak.

Bir ay içinde vergi dairesine beyan edilecek

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar katma değer Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecek.