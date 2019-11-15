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Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek

Anadolu Ajansı

EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile oynayacağımız H Grubu'ndaki son karşılaşmamızı, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak'ın yöneteceği açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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