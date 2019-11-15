İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri

A Milliler, dev turnuvada birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacak. 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi bazı muhtemel rakiplerimiz de kesinleşti. İşte A Milli Takımımız gibi EURO 2020'ye gitmeyi şimdiden garantileyen takımlar;

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Muhtemel rakipler kesinleşti

A Milliler, dev turnuvada birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacak. 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi bazı muhtemel rakiplerimiz de kesinleşti.

İşte A Milli Takımımız gibi EURO 2020'ye gitmeyi şimdiden garantileyen takımlar;

İspanya

Belçika

İngiltere

Fransa

Portekiz

Rusya

İtalya

Ukrayna

Polonya

Çekya



EURO 2020 ne zaman oynanacak

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.