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İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri

A Milliler, dev turnuvada birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacak. 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi bazı muhtemel rakiplerimiz de kesinleşti. İşte A Milli Takımımız gibi EURO 2020'ye gitmeyi şimdiden garantileyen takımlar;

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Muhtemel rakipler kesinleşti
A Milliler, dev turnuvada birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacak. 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi bazı muhtemel rakiplerimiz de kesinleşti.

İşte A Milli Takımımız gibi EURO 2020'ye gitmeyi şimdiden garantileyen takımlar;

İspanya
Belçika
İngiltere
Fransa
Portekiz
Rusya
İtalya
Ukrayna
Polonya
Çekya

EURO 2020 ne zaman oynanacak
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

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