Milli Takım'ın zafer gecesinden görülmeye değer fotoğraflar

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EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekibin sevincinden yansıyan fotoğraflar bize de coşku verdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9. maçında A Millilerimiz bize gurur yaşattı. Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı. 

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Futbolcular ve teknik ekip, foto muhabirlere galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi. Ve ortaya muhteşem fotoğraflar çıktı.

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Şenol Güneş üçlü çektirdi

Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 'üçlü' çektirdi.

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Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, üçlü çektirerek, tribünleri coşturdu.

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