Glutatyon nedir nasıl çoğaltılır işte en çok bulunduğu besinler!

Glutatyon vücudumuzun temizlik avcılarıdır. Glutatyon eksikliği vücutta ciddi hastalıklar yaratabilir. Bu nedenle glutatyon çoğaltan brokoli, lahana, karnabahar, avokado, şeftali, karpuz. tarçın, kakule, zerdeçal, domates, bezelye, sarımsak, soğantan zengin beslenmek şart. Glutatyon eksikliğinde ise damar içi ve kas içine glutatyon enjeksiyonu yani iğnesi yapılabilir.

Glutatyon nedir, nasıl çoğaltılır? Glutatyon eksikliği nasıl gidelir, glutatyonu çoğaltan besinler nelerdir sorularına sizler için yanıt bulduk. Ayrıca glutatyon eksikliği tedavisinde kullanılan damar içi ve kas içi glutatyon enjeksiyonun detayları da haberimizde. Öncelikle glutatyon nedir, ne işe yarar sorusuna yanıt vererek başlayalım. Glutatyon vücutta serbest radikaller, peroksit, lipit peroksit ve ağır metaller gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleme yeteneğine sahip bir maddedir. Kaba bir tabirle vücudumuzda oluşan pasları temizleyen önemli bir silah. Glutatyonlar serbest radikallere kendi elektronunu verip güç kaybeden yani kendini feda eden bir itfaiye neferi. Glutatyon görevi sadece serbest radikalleri söndürmesiyle bitmiyor, aynı zamanda vücudun detoksifiye olmasına da yardım ediyor, vücudu toksinlerden arındırıyor.

Sağlıklı bir yetişkinin bedeninde sadece 10 gram kadar glutatyon var. Gıdalarla kazanabileceğimiz glutatyon miktarı ise günde en çok 100-150 mg civarında. Gıdalardaki glutatyondan ziyade bedenimiz glutatyonun hammaddesi olan sistein, glisin ve glutamatı kullanarak kendi glutatyonunu kendi üretiyor. Bedenin toplam glutatyon rezervi yüksekse detoks işlevleri, bağışıklık hizmetleri daha güçlü oluyor. Bu nedenle de bedene glutatyon üretimini teşvik eden çinko, selenyum, C vitamini, alfa lipoik asit, E vitamini, silimarin, zerdeçal gibi “antioksidan” güçleri daha çok kazandırmak, özellikle sistein zengini besinlerle (lahanagiller, soğan, sarımsak) yüklenmek gerekiyor.

Glutatyon çoğaltan besinler listesi

İşte glutatyon içeren veya vücudun daha çok glutatyon üretmesine yardımcı olan besinler arasında brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, avokado, şeftali, karpuz. tarçın, kakule, zerdeçal, domates, bezelye, sarımsak, soğan, kırmızı biber var.

Glutatyon sayısını azaltan faktörler

Yaş ilerlemesi doğal olarak glutatyon üretimini azaltan en yaygın etken. Alkol ve sigara tüketimi de glutatyon ihtiyacını attıran ancak üretimini azaltan etkenlerden. Ayrıca kahvaltı yapmamak, öğünlerde sağlıklı besinler tüketmemek de glutatyon seviyesini düşürür.

Glutatyon üretim saatleri

Sabah saatleri glutatyon seviyesinin en düşük olduğu saatlerdir. Bu nedenle sabah saatlerinde glutatyon çoğaltan besinlerle beslenmek seviyeyi yükseltir. Glutatyon yemeklerden sonra çoğalır. Bu nedenle sağlıklı beslenerek her öğün sonrası glutatyon seviyenizi çoğaltabilirsiniz.

Glutatyon enjeksiyonu nedir?

Düşük miktarlardaki glutatyonu arttırma için enjeksiyon tedavileri uygulanır. Enjeksiyon damar yolu ya da kas içine uygulanır. Glutatyonun ağız yoluyla alımları işe yaramaz. Çünkü mide asitleri glutatyonu parçalar. Ancak glutatyon enjeksiyonu Türkiye'de oldukça pahalı bir yöntem.