HABER /  SPOR

Çağlar Söyüncü: Halkımıza armağan olsun, onlar da çok hak ettiler

İzlanda maçı sonrası açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Garantilediğimiz için mutluyuz. Son bir maçımız var. Onda da 3 puanı alıp ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyoruz." dedi.

Takımda ağabey-kardeş ortamı var. Saygı ve sevgi çerçevesi özelinde. Başta hocamız olmak üzere. Bunların sahaya yansıdığını düşünüyorum. Halkımıza armağan olsun, onlar da çok hak ettiler. Bizi desteklediler, zor günlerde de destek oldular. Doya doya kutlasınlar" ifadelerini kullandı.

"Herkes kendi takımına odaklanacak"
Andorra maçından sonra marta kadar herkesin kendi takımına odaklanacağını belirten Çağlar Söyüncü, "Son maçtan sonra marta kadar ara var. Herkes takımına odaklanacak. Sonra hazırlık maçları başlayacak yavaş yavaş. O zaman düşünmeye başlayacağız inşallah" diye konuştu.

"Leicester City'de çok mutluyum"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de çok mutlu olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Benim için ilk sene zorlu geçmişti, geç katıldım, sakat katıldım. Bu sene biraz daha farklı tabii, forma şansı buluyorum. Takım halinde iyi oynuyoruz, karşılığını da alıyoruz. Dediğim gibi orada da çok mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Herkese armağan olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Takım'da 9 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı
Süleyman Soylu'dan Rabia Naz açıklaması : Kimse bu meseleye korkudan giremiyor
Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan Fettah Tamince sorusuna yanıt
Yine siyanürle toplu intihar! Bakırköy'de evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Merih Demiral topu çizgiden çıkardığı o anı anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Cedi Osman'ın 12 sayısı Clevelanda yetmedi
100 inşirah suresi okumanın faziletleri Türkçe okunuşu
Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı! Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 14 oldu
Trump'a sorduğu soru ve aldığı yanıtla gündem olan Hilal Kaplan'dan yanıt
Şenol Güneş bir ilki başardı yine tarih yazdı
Cuma mesajları resimli yeni hayırlı cumalar mesajları kısa
Yorumlar