Trump'a sorduğu soru ve aldığı yanıtla gündem olan Hilal Kaplan'dan yanıt

Sabah yazarı Hilal Kaplan, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen diyaloglarla ilgili kendisine yönelik eleştirilere bugünkü yazısında yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki basın toplantısını takip eden Hilal Kaplan'ın sorusu ve Trump'ın yanıtı tartışılmaya devam ediyor.

"Türkiye'de terör eylemlerine karışan YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi Beyaz Saray'a çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu soran Kaplan'a, Trump "Sorduğun soruyla gazeteci olduğuna ve Türk hükümeti için çalışmadığına emin misin? " yanıtını vererek aradan sıyrılmayı seçti. Muhalif medya sadece bu kısmı vererek, Kaplan'ı hedef tahtasına koydu.

"Terör destekçilerine verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü gurur duyarız"

ABD gezisine damga vuran yazar, "Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan gurur duyarız" başlıklı yazısında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Sorduğu soruyu yeniden köşesinde yazan Kaplan, yazısına şöyle devam etti:

"Nitekim toplantıdaki YPG karşıtı tek soru oldu. Ancak YPG-FETÖ işbirliğiyle, Trump'ın sözünü kasten yanlış tercüme edip bağlamından çıkararak saldırmaya çalışmışlar.

Soru sormasak, "Uçaktaki gazeteciler ne işe yarar?", Trump sorumdan memnun kalsa, "ABD Başkanı'na yağ çekti" diyeceklerdi.

Trump'ın zorlandığı bir soru sorduysak ne mutlu bize; amaç da buydu zaten. Terör destekçilerine verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü gurur duyarız."

Herkesin konuştuğu diyalogların tamamı

Hilal Kaplan'ın Trump'a İngilizce olarak yönelttiği soru şöyleydi:

-Obama’nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD’yi terörist gruplarla ortaklık ettirmekti. PKK ve Suriye’de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz aynı zamanda YPG’nin sözde liderini Beyaz Saray’a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye’de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılar da 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra hala onu Beyaz Saray’a çağırmayı düşünüyor musunuz? Ki böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur.

ABD Başkanı Donald Trump bu soruya aynen şu yanıtı verdi:

-Onunla (Mazlum Kobani) yakın zamanda iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Onunla birlikte çalışıyoruz. Sizin harika başkanınınız ile de beraber çalışıyoruz. Bir çok olumlu gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin bir çoğu da tanımlamalar üzerine Kürt örgütler konusunda tanımlaman nedir çünkü Kürtler var, farklı gruplar var, bazıları onları seviyor bazıları sevmiyor. Amam inanıyorum ki kısa zamanda bu konuda çok yol katettik. Neler olacak göreceğiz ama eklemek isterim ki Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerimiz harika. Harika bir orduya sahip büyük bir ülke. Bizim en fazla askeri ürün sattığımız ülkelerden biri ki bu ürünleri biz ürettik. ABD dünyanın açık ara en iyi üreticisi. Türkiye bunu uzun zaman önce anladı. Bence bu konularda çok yol katedildi. Teşekkür ederim.

-Şimdi başkana bir soru sorabilirsin. Sorduğun soruyla gazeteci olduğuna ve Türk hükümeti için çalışmadığına emin misin?

Hilal Kaplan : Ben mi? Tamam... Çok isterim.