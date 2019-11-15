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HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Güvenlik güçlerinden gelen son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Suruç, Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Mardin’de terör soruşturması kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suruç Belediye Başkanı HDP’li Çevik de gözaltına alındı

Gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, Ankara Gar Meydanı’nda 10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamda kızı Başak Sidar Çevik ve kızının halası Nilgün Çevik’i kaybetmişti. Yaralı hali ile sarıldığı eşi İzettin Çevik’le objektiflere yansıyan Hatice Çevik, katliamdan sonra eşinin memleketi Suruç’a yerleşmiş ve HDP’den belediye başkan adayı olmuştu. Çevik 31 Mart seçimlerinde Suruç’ta oyların yüzde 59’unu alarak belediye başkanı seçilmişti.

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