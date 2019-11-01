PYD elebaşı Mazlum Kobani'nin PKK kampından yeni fotoğrafları geldi

Güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve ‘Şahin Cilo’ ya da ‘Mazlum Kobani’ gibi farklı kod adları da bulunan PKK/KCK’nun Suriye lideri, örgütün üst düzey liderleri arasında yer alıyor. 1967 doğumlu olan Şahin Cilo, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1988’de örgüte katılmış bir isim.