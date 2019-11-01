PYD elebaşı Mazlum Kobani'nin PKK kampından yeni fotoğrafları geldi
PYD elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
ABD Başkanı Trump'ın telefon açıp teşekkür ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bize teslim edin' dediği PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in, yıllar önce örgütün Kandil kampında azılı teröristlerden Duran Kalkan, Bahoz Erdal ve Sufi Nurettin gibi PKK’nın önde gelen isimleriyle bir mağarada çekilen 2 yeni fotoğrafı daha ortaya çıktı.
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde en üst düzeydeki teröristlerin olduğu 4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan PYD elebaşı, örgüt içinde ‘Şahin Cilo’ kod adıyla da anılıyor.
Güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve ‘Şahin Cilo’ ya da ‘Mazlum Kobani’ gibi farklı kod adları da bulunan PKK/KCK’nun Suriye lideri, örgütün üst düzey liderleri arasında yer alıyor. 1967 doğumlu olan Şahin Cilo, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1988’de örgüte katılmış bir isim.
Öcalan'ın örgütteki sistem değişikliğine gittiği yıllarda PKK ve YPG'yi de içinde barındıran KCK yapılanmasındaki değişikliklerin görüşüldüğü toplantıların tümünde yer alan Mazlum Kobani, 2004 yılından 2009'a kadar örgütün bütün silahlı eylemlerinin en üst düzeyde sorumluluğunu yürüten 'Dr. Bahoz' kod adlı Fehman Hüseyin’in, aynı yıl Mart ayında görevini ‘Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef El-Muhammed adlı Suriyeli teröriste devrettiği o anlarda da hazır bulunuyor.