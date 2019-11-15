Merih Demiral topu çizgiden çıkardığı o anı anlattı

Türkiye ile İzlanda arasında oynanan maçın son dakikalarında topu çizgiden çıkaran Merih Demiral o anı anlatırken milli futbolcunun Atatürk'ün sözleriyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi.

Topu çizgiden çıkardı

Müsabakanın 82. dakikasında sol taraftan Gylfi Sigurdsson’un kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Magnusson’un kafa vuruşunda Merih meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı ve takımımızı ipten aldı.





''Topun oraya gideceğini hissettim''

Karşılaşmanın ardından NTV'ye konuşan Merih Demiral, ''Topun oraya gideceğini hissettim. Çok da güzel müdahale yaptım Allah'a şükür. Ama önemli olan takımın galibiyeti. Takım arkadaşlarım varını yoğunu ortaya koydu. Çok önemli bu bizim için. İnşallah güzel günler gelecek.'' ifadelerini kullandı.





''Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır''

Öte yandan Merih Demiral, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle şu ifadeleri kullandı; ''Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır! Geliyoruz.''





Sosyal medyada çok konuşuldu

Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım binlerce beğeini ve yorum alırken milli stoperin mücadeleci oyunu, hırsı ve azmi, futbolseverler tarafından tam not aldı. Merih'in son dakikalarda çizgiden çıkardığı top, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken milli futbolcu için 'Milli Savunma Bakanı' yorumları yapıldı, sayısız caps'ler düzenlendi.

Yüreklerin ağza geldiği pozisyonla ilgili kim ne dedi?

Soru: "Merih Demiral'ın topu çizgiden çıkardığı pozisyonda neler hissettin?"

Mert Günok: "Top beni geçtikten sonra kaleye baktım. Merih'i görünce çok rahatladım. Herhalde herkesi kalp krizine soktuk."

Soru: "Merih Demiral'ın topu çizgiden çıkardığı pozisyonu anlatır mısın?" Çağlar Söyüncü: Hani bir söz vardır ya; vatanı korur gibi...

Zeki Çelik: İzlanda'nın kornerinde top Mert abiyi geçince çok büyük hayal kırıklığı yaşadım ama bir anda Merih çıktı. İnanılmazdı.