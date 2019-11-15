Şenol Güneş bir ilki başardı yine tarih yazdı

Şenol Güneş, Milli Takım'ı ikinci kez büyük bir turnuvaya taşıyor. Milliler, 2002'de Şenol Güneş yönetiminde 46 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmış ve turnuvada 3. olmuştu. İşte Milli Takım'ın Şenol Güneş'li yılları...

Şenol Güneş, Türk futbol tarihindeki en büyük başarının altında imzası olan teknik direktör. Türkiye, 2002'de dünya üçüncüsü olurken, takımın başında Şenol Güneş vardı. Futbolculuk döneminde 15 yıl Trabzonspor'un kalesini koruyan Güneş, teknik direktörlük kariyerine 1988'de başladı.

Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'da görev yaptı. 2000 yılında federasyondan davet geldi. Mustafa Denizli'nin ardından A Milli Takım'ın başına geçti. Beklentiler yüksekti... Ay-yıldızlı takım, Euro 2000'de çeyrek final oynamış, o yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray iki kupa kazanmıştı.

46 yıl aradan sonra Dünya Kupası

Son olarak 1954'te Dünya Kupası'na katılan Türkiye, bir kez daha o heyecanı arıyordu. Uzun bekleyiş, Şenol Güneş yönetiminde sona erdi. Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı. 46 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösteren milliler; Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu gruptan çıkmayı başardı; son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eledi.





Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamayı başardı

Türkiye tarihinde ilk kez Dünya Kupası yarı finalindeydi. Ancak rakip Brezilya oldu, maçta tek gol Ronaldo'dan geldi. Türkiye, üçüncülük maçını Güney Kore ile oynadı. İki dost ülkenin sahadaki mücadelesi de centilmence geçti. Şenol Güneş'in takımı, rakibini yenerek 46 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamayı başardı.





Konfederasyon Kupası'nda 3.olduk

Milli Takım'ın 2003 yılında Şenol Güneş yönetiminde Konfederasyon Kupası üçüncülüğü de bulunuyor. Güneş 2002'nin ardından Milli Takımı ikinci kez büyük bir turnuvaya taşıyor...





EURO 2020'ye gidiyoruz

Milliler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele etti, bitime 1 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.