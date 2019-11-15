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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

TÜRKİYE'de dün günlük bazda 795 bin 362 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 95 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 37 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 339 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 795 bin 362 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 95 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 201 bin 922 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 197 bin 504 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 149 bin 326 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 629 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 362 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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