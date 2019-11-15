Ronaldo hat-trick yaptı İngiltere gol oldu yağdı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dün gece 3 grupta toplam 7 maç oynandı. İşte sonuçlar...

Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 1 puana ihtiyacı olan Ay Yıldızlılar, İzlanda ile golsüz berabere kalarak finaller biletini aldı. A Milli Takım'ın İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından Euro 2020'ye katılmayı garantileyen İzlanda, Moldova'yı 2-1 yendi.

Ronaldo hat-trick yaptı

Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Litvanya'yı 6-0'la geçti. Portekiz'i galibiyete taşıyan goller, Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi. Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı. Milli maçlarda 9. hat-trick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı.

İngiltere farka koştu bileti kaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) A grubunda 1000. maçına çıkan ilk milli takım olan İngiltere, Wembley'de konuk ettiği Karadağ'ı 7-0 yendi ve EURO 2020 biletini aldı. Bu maçla birlikte 1000. maçına çıkan ilk milli takım olan ev sahibi İngiltere, rakibine şans tanımadı ve sahadan 7-0 galip ayrıldı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 11'de Alex Oxlade-Chamberlain, 18', 24' ve 37'de Harry Kane, 30'da Marcus Rashford ve 84. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Bu sonuçla EURO 2020 biletini kazanan Gareth Southgate'in öğrencileri 18 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

Vedat'sız Kosova yıkıldı

Grubun bir diğer maçında Çekya, sahasında Kosova'yı 2-1 mağlup etti ve Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı. Vedat Muriqi'in forma giymediği maçta Kosova, 50. dakikada Atdhe Nuhiu ile 1-0 öne geçerken Çekya, 71 ve 79. dakikalarda Alex Kral ile bulduğu iki golle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı ve A grubunda EURO 2020 biletini alan ikinci takım oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında Arnavutluk ile Andorra karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

B Grubunun diğer bir maçında Sırbistan Lüksemburg'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü iel sonuçlandı. Bu sonuçlarla B Grubu'nda Sırbistan puanını 13'e, Portekiz ise 14'e yükseltti. Litvanya 1 puanla son sırada, Lüksemburg da 4 puanla 4. sırada yer aldı.