17 bin 689 sağlık personeli ataması yapılacak

Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çok sayıda atama ile ilgili hazırlıkları tamamlandığı, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiği, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağı açıklandı. Peki, 17 bin 689 sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamlandığı, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağı açıklandı.

17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman?

Atamayla ilgili talep Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken, kılavuzun Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada, atamalar için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.