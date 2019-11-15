Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!

Merih Demiral, İzlanda maçının 82. dakikasında Sightorsson'un kafa vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Genç oyuncunun bu müdahalesi sonrası sosyal medya yıkıldı.

A Milli Takımımız, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na kalmayı garantilerken maçın son anlarında yürekler ağza geldi. 82. dakikada İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Sightorsson topa iyi yükseldi ve kafayı vurdu.

Merih topu çizgiden çıkardı

Mert'i geçen top ağlarla buluşmak üzereyken Merih Demiral topu çizgiden çıkardı. Sightorsson bir kez daha vurdu bu kez Mert çıkardı. Merih'in bu müdahalesi maçın 0-0 bitmesinde büyük etken oldu. Juventus forması giyen genç oyuncu kısa sürede sosyal medyada trend topic oldu.

"Çok mutluyuz, hayırlı olsun ülkemize"

Maç sonunda konuşan Merih Demiral, "Çok mutluyuz, hayırlı olsun ülkemize. Çok gururluyuz, sahada gereken mücadeleyi verdik. Buradaki taraftarımız saha içinde dışında elinden gelen desteği verdi. EURO 2020'de de en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.