İzmir -Isparta tren bileti fiyatları TCDD Göller Ekspresi tren saatleri

ISPARTA - İzmir arasında Göller Ekspresi tren seferleri başlarken, bilet fiyatları ve sefer saatleri de belli oldu.

Isparta- İzmir hattındaki seferleri sağlayan Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gideriyor. Isparta- İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilen Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Isparta İzmir Göller Ekspresi bilet fiyatları

İzmir Basmane ile Isparta arasında Göller Ekspresi ile seyahatin fiyatı kişi başı 50 lira.

İzmir Isparta Göller tren sefer saatleri

Basmane kalkışlı saat 22.30 treni Isparta'ya saat 06.33'te varıyor. Tren İzmir'den kalkınca ara durakları olan Torbalı'dan saat 23.23'te, Ortaklar'dan 00.35'te, Aydın'dan saat 01.07'de, Nazilli'den saat 01.56'da, Denizli'den saat 03.38'de, Dinar'dan saat 05.42'de geçiyor.





Göller Ekspresi ile Isparta kaç saat?

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket eden trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika.

Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindiriyor. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılıyor.

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