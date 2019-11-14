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Edirne'de uygunsuz görüntülerle şantaja 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de ev ve iş yerlerin kurdukları düzenekle gizli uygunsuz görüntüler çekerek, şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

EDİRNE'de Bedesten Çarşısı'nda tekstil ürünleri satan İ.Y. adlı kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, K.Y.'nin kendisinin uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj amaçlı kullandığı şikayetinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararıyla K.Y.'nin ev, iş yeri ve otomobilinde arama yaptı. Aramada cep telefonu, bilgisayar, harici hard diskler ve gizli çekim yapmak için kurulu düzenek bulundu. El konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu kentteki iş insanlarının da aralarında olduğu kişilere ait gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler tespit edildi.

Gözaltına alınan K.Y., bir gün polis tarafından sorgulandıktan sonra 10 gün önce çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla şikayette bulunan İ.Y. de polis tarafından 1 hafta önce gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen İ.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan K.Y.'nin şikayeti üzerine B.D ve eşi J.B.D de gözaltına alınıp, evinde arama yapıldı. Cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu. Dijital verilerde yapılan incelemede çok sayıda kişiye ait gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler olduğu görüldü. Polisteki sorgularının ardından savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.D ile eşi J.B.D., tutuklanarak cezaevine kondu.

Polisin dijital materyallerde uygunsuz görüntüleri bulunanları tespit ederek, ifadelerini alma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

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