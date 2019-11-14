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Yeni kimliklere ATM'lerde yeni dönem! Bakın neler yapılabilecek!

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen çipli yeni kimliklerle artık elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek.

2017 yılının ocak ayında dağıtımına başlanan yeni kimlik kartlarının günlük yaşamımızda getirdiği kolaylıklara yenileri ekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 Programına göre; Dijital Dönüşüm Ofisi; uygulamaya geçen elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmalarını tamamlayacak.

Çalışmayla kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacak. Bu çerçevede Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayınlanacak ve uygulama için pilot kurumlar ve iller belirlenecek.

Yeni kimlikler ATM'lerde kullanılabilecek

Ayrıca yeni kimliklerle artık elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek.

Siber Güvenlik Stratejisi'ni güncelleyecek

Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'ni de güncelleyecek. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu için yürütülen pilot proje kapsamında prototip geliştirilecek.

Kamu kurumlarının Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber de Ofis tarafından hazırlanacak. Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformunu hayata geçirmeye de hazırlanıyor. Bu kapsamda kamuda siber güvenliğin koordinasyonu da Dijital Dönüşüm Ofisi çatısı altında toplanacak.

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