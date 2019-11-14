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Kavgada amcasının oğlunu öldürdü

BURSA’nın Karacabey ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan kavgada, Serhat Ç., (17), amcasının oğlu Dağıstan Ç.’yi (31) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Dağesemen Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Karacabey'e gelen Dağıstan Ç. ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabaları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan akrabalar serbest bırakıldı. Taraflar, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki Ulu Camii önünde yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında yanındaki bıçağı çeken Serhat Ç., amcasının oğlu Dağıstan Ç.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Serhat Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin, Serhat Ç.'yi gözaltına alması ve Dağıstan Ç.’nin yaralı halde yerde yatması, çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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