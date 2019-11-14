Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz'a ne oldu babası ve annesi gözaltında

GİRESUN Eynesil'de 11 yaşındaki Rabia Naz evinin önünde yaralı bulunmuş kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak üzere Meclis komisyonu kuruldu.

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi.

Aile : Arabayla çarpıp attılar

Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü. Baba Şaban Vatan, kızının vefatının şaibeli olduğunu dile getirerek, şu iddiaları dile getirdi:



-“Kızımı evinin önünde ağır yaralı olarak bulduk ve akabinde kaybettik. Olayın şoku ve üzüntüsü sebebiyle intihar olarak düşündük ancak zamanla ortaya çıkan tutarsızlıklar kızımızın vefatının şaibeli olduğunu gösteriyor. Örneğin, çocuğumun sol ayağı kopar derecesine gelmiş. Atar damar kesilmiş. Konuyla ilgili tüm uzmanlar kan boşalması gereken bir durum olduğunu söylüyor ancak çocuğum boylu boyunca uzanıyor bir damla kan yok, ayak temizlenmiş pantolonunda kan var, ayakkabısında kan var ama yanında kan-man hiçbir şey yok. Ayrıca kızımızın okul çantası ilk etapta olay yerinde değildi sonrasında bir el çantayı getirip koydu.

-Otopsi raporuna göre de yüksekten engelsiz düşmeyi reddeden bulgular sunuyor, ellerinde sıyrıklar var ve sadece sol arka tarafında hasarlar mevcut. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü.”

Siyah aracın sahibi

-En yakındaki oto yıkamacıya gittim. O gün araba yıkanıp yıkanmadığını sordum. Sadece siyah bir aracın yıkamaya geldiğini, getiren kişinin telaşlı davranışlar sergilediğini öğrendim. Siyah aracın peşine düşünce arabanın Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeni tarafından kullanıldığını öğrendim. Ayrıca Rabia Naz hastaneye kaldırıldığında iki kişi hastane önünde telaşla bekliyormuş, çevredekilerden öğrendim ve bu iki kişi de Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeni İ.S. ve oğlu M.A.S.

AK Partili Nurettin Canikli iddiası

-Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ile Canikli çok yakın ahbaplar. Öyle ki burada birisi Canikli’ye ulaşmak için yolun Somuncuoğlu’ndan geçtiğini bilir. Bu sorular kafamda belirmeye başlayınca Canikli’ye de Somuncuoğlu da ulaşmaya çalıştım. Ancak kabul etmediler. İkisi de görüşmedi benimle.

Nurettin Canikli'nin açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi Nurettin Canikli ise hakkındaki iddialar ile şunları söyledi:



-“Rabia Naz Vatan’ın vefatıyla ilgili olarak çok ağır suçlama ile karşı karşıyayım. Son günlerde bir takım medyada ve sosyal medyada Giresun’un Eynesil ilçesinde geçen yıl Nisan ayında meydana gelen üzücü ve son derece hassas bir olayla ilgili olarak soruşturmayı yönlendirdiğimize ilişkin iftira, yalan ve hakaretler yer almaktadır. Asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır. Bahsedilen olay yargıya intikal etmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından da idari soruşturma yapılmıştır. İdari olarak soruşturmaya müdahale ettiğimize ilişkin yalan ve iftiraların da soruşturulması için başvuruda bulunuyoruz. Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım”.

Tanık korkudan farklı ifade verdim diyor

Sırlarla dolu Rabia Naz'ın ölümü içinden çıkılmaz bir hal alınca Meclis Araştırma komisyonu kuruldu. O komisyon da 9 Kasım 2019 tarihinde Eynesil'e gidip tanıklarla konuştu. Rabia Naz'ı ilk bulan ve ambulansa haber veren görgü tanığı Mürsel Küçükal'ın ilk ifadelerinin tersine, Rabia Naz'ın ilk bulunduğu yerden değil, apartmanın yan tarafından sürünerek geldiğini gördüğünü anlattı. Küçükal ifade değiştirmesinin nedenini "Korktum, şoka girdim" diye açıkladı.

Rabia Naz'ın babası neden gözaltına alındı?

Bugün (14 Kasım 2019) Rabia Naz'ın babası evinde gözaltına alındı. Annesi ise çektiği video ile gözaltının haksız yapıldığını iddia etti. Bu açıklamanın ardından annenin evine de polis baskın yaptı ve aramada bulundu.

Resmi kaynaklardan gelen açıklamaya göre ise Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ifadesini değiştiren Mürsel Küçakal'ı tehdit etmekten gözaltına alındı. Açıklamada şöyle denildi: