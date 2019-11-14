İBB'nin Silahtarağa projesini iptal etmişti! Bakan Kurum noktayı koydu

İSTANBUL'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İBB'nin iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye gireceği açıklamasında bulundu.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İBB'nin kararının talihsiz olduğunu da belirterek şunları söyledi:

Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm düya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.

"İBB'nin kararı talihsiz"

İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımıznı sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.

Bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız

Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var.

Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız.