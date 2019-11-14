Yavru köpeğin yüzünde kuyruk çıktı görenler şok geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu ilginç görüntüyü görenler şok oldu. 10 aylık olan bir yavru köpeğin alnında kuyruk çıktı.

Ülkenin gündemine oturan yavru köpe Mac's Mission adlı köpek kurtarma kuruluşu tarafından incelemeye alındı. Narwhal'a bu günlerde "Unicorn" takma adıyla sesleniliyor. Dondurucu soğukta bulunan minik köpek bakıma alınmıştı.

Kısa bir süre sonra minik köpeğin alnında kuyruk oluşmaya başladı.

Kısa olan kuyruk Narwhal'ın gözlerinin arasında filizlendi.

Çift kuyruğu olan köpeğin alnındaki kuyruğu dışında başka bir problemi yok.

Yaşamasını engelleyen bir durum olmadığı için beklenmedik ikinci kuyruğun alınması için tıbbi bir neden olmadığı belirtildi.

Narwhal bulunduğunda yanında bir Daschund Terrier melezi de vardı. Bu nedenle minik köpeğin soyunda Daschund olabileceği de varsayılıyor.