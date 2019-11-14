HABER /  GALATASARAY

Galatasaray seçime gidecek mi? Mahkeme kararını verdi

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Mustafa Cengiz devam edecek
Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

Duruşma ertelendi
Duruşma 21 Şubat 2020 saat 10:00’a ertelendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yasa Meclis'ten geçti! Bankalar ücretlere kendisi karar veremeyecek
Ersun Yanal: Talisca bizi şampiyon yapar
Yeni kimliklere ATM'lerde yeni dönem! Bakın neler yapılabilecek!
Erdoğan ile görüşen Lindsey Graham'dan Türkiye'yi memnun eden 'Ermeni' blokesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikalı adam arasında bomba diyalog
Bakan Nuri Ersoy'dan müjde! Müzekartın kapsamı genişliyor
ÖNCEKİ HABERLER
e okul öğrenci girişi yap MEB 2019 sayfası
Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması
Kara cuma ne zaman başlıyor 2019 indirimler kaç gün sürecek?
İşverenlere müjde! Yeni yılda istihdam desteği 49 bin lira
Arsenal Merih Demiral'ı gözüne kestirdi! Dünya devi para akıtacak
Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale'de fırın açtı! Fakirlere ekmek dağıtıyor
Yorumlar 1 yorum