Galatasaray seçime gidecek mi? Mahkeme kararını verdi
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.
Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Mustafa Cengiz devam edecek
Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.
Duruşma ertelendi
Duruşma 21 Şubat 2020 saat 10:00’a ertelendi.