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İşverenlere müjde! Yeni yılda istihdam desteği 49 bin lira

Hükümet tarafından 2018 yılında başlatılan istihdam desteği programı 2020'de de devam edecek. Bu kapsamda her yeni çalışan için 49 bin liraya varan destek sağlanacak.

Hükümet işsizlikle mücadele kapsamında istihdamı artırmak için tüm imkanları seferber etemeye devam ediyor, 2018'de başlatılan ilave istihdam desteği 2020'de kesintisiz sürecek. Buna göre; imalat ve bilişim sektöründe 18-25 yaş arası erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR'a kayıtlı engelli olması durumunda 18 ay sürecince destek verilecek.

49 bin liraya varan destek
Takvim'de yer alan habere göre, işverene imalat ve bilişim sektöründe çalıştırdığı her bir kişi için aylık 2 bin 712 lira toplamda 48 bin 816 lira destek sağlanacak.

İlave elemana prim desteği
Diğer sektörler için aylık tutar bin 113 lira olurken, toplam destek 20 bin lirayı geçecek. İlave elemana prim desteği sürecek.

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