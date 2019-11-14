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Bakan Nuri Ersoy'dan müjde! Müzekartın kapsamı genişliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son dakika açıklamasına göre müzekartın kapsamı genişletiliyor.

Bakan Nuri Ersoy çok önemli açıklamalarda bulunarak "Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" dedi Milli Kütüphaneler'in kapatıldığı iddialarına ise şu cevabı verdi:

"Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yılbaşından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek." dedi.

Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır

Ersoy ayrıca "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır." açıklamalarında bulundu.

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