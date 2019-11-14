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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi." dedi.

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