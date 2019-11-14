TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi.🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/eZMaCIIYN7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019