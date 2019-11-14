Abdullah Gül'ün planını bozan gelişme Abdulkadir Selvi açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olmak isteyen Abdullah Gül'ün planını Ekrem İmamoğlu'nun bozduğunu yazdı.

Abdullah Gül'ün 2023'te cumhurbaşkanı olma hayali suya mı düşüyor? 24 Haziran seçimlerinde ortak aday olma hayali, Meral Akşener'e takılan Abdullah Gül, bu kez de Ekrem İmamoğlu engeliyle karşı karşıya kaldı.

Muharrem İnce'nin "adayım" çıkışına İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın, "mekanın sahibi döndü" yanıtı, İmamoğlu'nun hedefinin 2023 seçimleri olduğu yorumları yapılıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi benzer bir yazı kaleme aldı. "Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı hesabını kim bozuyor?" başlıklı köşesinde Selvi, muhalefet cephesinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

Hesapları Erdoğan'ın seçilmesini önlemek

Davutoğlu ve Babacan partilerinin ne kadar oy alacağından ziyade ne götüreceğinin önemli olduğunu ve tüm hesapların, Erdoğan’ın seçilmesini önlemek olduğu iddiasını paylaşan Selvi, yazısında şöyle devam etti:

"Önemli bir kesimin cumhurbaşkanı adayı şimdiden Ekrem İmamoğlu"

"Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olmasına destek vermişti. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde de oy kullandıktan sonra açıklama yapmış ve “Her şey çok güzel olacak” diye mesaj vermişti. Abdullah Gül hesap yapıyor ama Ekrem İmamoğlu hızla mesafe alıyor. Önemli bir kesimin cumhurbaşkanı adayı şimdiden Ekrem İmamoğlu. Yani Abdullah Gül değil. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında bir adım öne geçmesi Gül’ü tedirgin etse gerek. Çünkü tüm hesaplarını 2023’e göre yapmıştı. Abdullah Bey, “Ekrem İmamoğlu’nu kendi elimizle kendimize rakip yaptık” diye hayıflanıyor mu acaba?"