Giresun'da evlerinin önünde yaralı bulunan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra ölen 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

13 Nisan 2018'de Giresun Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve hastaneye kaldırılan Rabia Naz Vatan (11), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı.

Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

60 tanığın ifadesi alındı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Araştırma Komisyonu inceleme yaptı

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

Baba Şaban Vatan gözaltında

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, savcılık kararı ile bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı. Eynesil ilçesindeki evinden alınan Vatan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şaban Vatan'ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı ise açıklanmadı.