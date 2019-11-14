Ersay Üner kimdir kaç yaşında Büşra Pekin'den ayrıldı

Oyuncu Büşra Pekin, söz yazarı ve besteci sevgilisi Ersay Üner'den ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Ersay Üner'in kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Büşra Pekin'in eski sevgisi Ersay Üner kimdir?

Büşra Pekin ve uzun yıllardır birlikte olduğu Ersay Üner'in ayrılık kararı magazin gündeminde ses getirdi. İşte, Ersay Üner hakkında merak edilenler...

Ersay Üner 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının müzisyen olması nedeniyle müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul’a taşındı.

İstanbul'a geldikten sonra Demet Akalın’ın ekibinde çalışmaya başladı. "Yürüdüm" şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği "Yılan" şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı.

Uzun yıllardır Büşra Pekin'le olan birlikteliği 2019 yılının kasım ayında sonra erdi. Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.