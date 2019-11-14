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Moody’s’den son dakika Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik açıklama

Moody’s’den son dakika Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. 7 yıl aradan sonra Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu bir değerlendirme yapmasının ardından Moody's de Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri olduğunu açıkladı.

Moody's'e göre Türkiye 2019 yılını daralarak değil büyüyerek tamamlayacak.

Moody’s’den yapılan Türkiye açıklamasında özetle şu bilgiler yer aldı:

Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.

Türkiye’de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.

G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.

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