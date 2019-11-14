Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldattı fotoğrafları sızdı

Kendisi gibi oyuncu Ebru Özkan ile evli olan Ertan Saban, sarışın bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Sabaha karşı mekandan çıkan Ertan Saban 'ben evliyim eşi ve kızım var' diyerek iddiaları yalanladı. Gözler eşi Ebru Özkan'a çevrildi. Peki Ebru Özkan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban hakkında çıkan iddialar çok vahim. Sabaha karşı sarışın bir kadınla sarmaş dolaş olan Ertan Saban'ın o halleri magazin basınında büyük yer buldu. 2016 yılında evlenen çiftin bir de kız çocukları var.

Ebru Özkan kimdir: Ebru Özkan 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyundaki güzel oyuncu, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro Bölümü Ana Sanat Dalında yapmıştır.

Ertan Saban kimdir: Ertan Saban 4 Aralık 1977, Üsküp doğumlu Makedonya Türkü oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.

EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2012 – Pandaların hikayesi – Oyun Atölyesi

2008 – Arzu Tramvayı “Blanche” – DT

2008 – Romeo ve Juliet “Lady Capulet” – DT

2005 – Atları da Vururlar – DT

EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER

2018 Şahin Tepesi “Melek” Atv

2014 Paramparça “Dilara” STAR TV

2014 Not Defteri “Suna” FOX TV

2012 Hayatımın Rolü “Ela” STAR TV

2011 Anneler İle Kızları “Defne” STAR TV

2009 Hanımın Çiftliği “Halide” – KANAL D

2009 Güldünya “Melike” – STAR TV

2007 Kara İnci “Seçil” – ATV

2006 Gözyaşı Çetesi “Deniz” – ATV

2006 Kabuslar Evi:Bir Kış Masalı “Melisa”

EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2014 Rüzgarın Hatıraları Yön: Özcan Alper

2011 Çınar Ağacı Yön: Handan İpekçi