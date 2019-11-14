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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı böyle düzeltti o anlar kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, bir basın mensubunun, 'Suriyelilerin vatanlarına dönme konusunu Avrupalı liderlerle görüşme şansını buldunuz mu?' sorusuna yanlış cevap verince Erdoğan müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, bir basın mensubunun, "Suriyelilerin vatanlarına dönme konusunu Avrupalı liderlerle görüşme şansını buldunuz mu?" sorusuna, "Türkiye'nin cebinden çok fazla para çıkıyor. 4 milyar doların üstünde... 4 milyar... Ne kadar? 40 mı? Ben de öyle söylemiştim. Ne kadarsa o kadar işte. Türkiye çok fazla harcadı. Ben 40 kadar duydum. Diğerlerinden de duydum ve bu çok büyük bir miktar. Avrupa şu ana kadar 3 milyar katkıda bulundu.u insanlar bırakılsa Avrupa'nın içinden geçerek ilerlerler. Bu da Avrupa'ya hasar verir. Avrupa'yla görüştüm. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan DEAŞ'lılar çıktı. Sordum onlara 'bu kişileri geri almak ister misiniz' diye. Onlar da 'hayır' dediler. Adil değil tabii. Türkiye kaçmış olan herkesi tekrar yakaladı. Ben Ortadoğu konusuna eğildim, 1 ay öncesi itibarıyla yüzde 100 oranında DEAŞ'ı etkisiz hale getirebildik. Bağdadi konusunda attığımız adım, kendisi lideriydi. İki numaralı kişiyi de aynı şekilde, şu anda üçüncünün peşindeyiz, Türkiye bu mücadelede bize çok yardımcı oldu" cevabını verdi.

Trump'ı düzeltti: 'Kırk, fourty, fourty'

Trump Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili harcamalarının 4 milyar dolar olduğunu söyleyince Erdoğan müdahale edip "kırk, fourty, fourty" diyerek düzeltti. Erdoğan'ın,  Trump'ın cevabını düzelttiği anlar kameralara yansıdı.

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