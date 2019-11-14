TOFAŞ Partizan NIS'ı rahat geçti

7Days EuroCup’ta TOFAŞ, Partizan NIS karşısında baştan sonra üstün götürdüğü mücadeleyi 82-72 kazandı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup 7'nci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan NIS’ı Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda ağırladı. Maça sert savunmasıyla başlayan TOFAŞ, rakibini ilk çeyrekte sadece 10 sayıda tuttu ve hücumdaki etkinliği ile ilk çeyreği 18-10 önde kapadı. İkinci çeyrekte de bu çizgisini sürdüren Bursa temsilcisi; deneyimli oyuncusu Sammy Mejia’nın önderliğinde hücumlarından boş dönmezken devreye de 42-31’lik skor avantajıyla girdi.

İkinci yarı ile birlikte Sırbistan temsilcisinin toparlanma sinyalleri vermesine karşın hücumda sayılar bulmaya devan eden TOFAŞ, aradaki farkı korudu ve son çeyreğe de 63-54’lük skorla üstün girmeyi başardı. Rakibinin 11 oyuncusundan skor katkısı almasına karşın birçok oyuncuyu tek hanelerde tutan TOFAŞ, son anlara da oldukça avantajlı girdiği maçı 82-72 kazandı.

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ, gruptaki 4'üncü galibiyetini elde ederken Partizan NIS ise 2'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.