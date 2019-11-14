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Zlatan Ibrahimovic'ten Los Angeles Galaxy'e veda

38 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti.

MLS'te Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden taraftarlarına veda etti.

''Şimdi beyzbol izlemeye devam edin''
İtalya'ya döneceği iddia edilen İsviçreli golcü, mesajına "Geldim, gördüm, yendim." sözleriyle başlayan İsveçli oyuncu yayınladığı paylaşımda, "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Yeni adresi merak ediliyor
MLS'te 56 maçta 52 gol kaydeden Ibrahimovic'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

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