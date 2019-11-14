Tüm cilt tipleri için doğal detoks etkili krem tarifleri

Cilt tipiniz ne olursa olsun kuru, yağlı, karma yada hassas sizin için hazırladığımız doğal detoks etkili krem tarifleriyle pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Doğal detoks kremlerini evde basit malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Güzel bir cilt için yüksek paralar ödemenize gerek yok. Hele bir de doğal tarifleri seviyorsanız doğru yerdesiniz. Kuru, hassas, karma ve yağlı ciltler için doğal nemlendirici ve detoks etkili krem tariflerini sizler için hazırladık. Özellikle yaklaşan kış ayları öncesi detoks kremleri cildinizi kışın zor şartlarına hazırlayacak. Soğuk havanın etkisiyle ciltler hemen kurumaya, tahriş olmaya ve çatlamaya başlıyor. Zorlu hava şartları cilt dokusunu olumsuz yönde etkilerken, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Kuru bir cilttense, yumuşak ve neme doymuş bir cilde sahip olabilmek hayal değil. Alınması gereken önlemlerin, en doğal ve pratik yollarla olması gerektiğine inanıyorsanız, bu ev yapımı krem tarifleriyle cildinizi neme doyuracaksınız.

İlk tarifimiz tüm cilt tiplerine uygun. Gerekli malzemeler 500 gram buğday yağı, 500 gram elma, 1 gram lanolin, 30 gram balmumu, 100 gram elma çiçeği.

Hazırlanışına elmaları püre haline getirdikten sonra tavada ısıtarak başlayın. Başka bir tavada lanolin, buğday yağı, balmumunu karıştırarak ısıtın. Hazırladığınız elma püresini de ilave edin. Elma çiçeğini demledikten sonra süzün. Karışımın içine ufak ufak damlatarak ekleyin. Hepsini tekrar ısıtın ve süzgeçten geçirin. Krem kıvamına gelince cam bir kavanoza koyun. Her sabah temiz cildinize sürebilirsiniz.

Kuru ciltler için

Kuru ciltler için uygun krem için malzeme listesi şöyle: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karanfil, 2 adet havuç, 1 çubuk meyan kökü.

Havuçları rendeledikten sonra üzerine çıkacak kadar zeytinyağı ile meyan kökü ve karanfil ekleyin. Karışımı cam kavanoza dökün. Bir tencereye su doldurup, içine bir havlu koyun. Üzerine cam kavanozu yerleştirerek, kısık ateşte benmari usulü 30 dakika boyunca ısıtın. Bu karışımı bir gece bekletip, ertesi gün süzerek kullanabilirsiniz.

Gece nemlendirmesi

Gece cildinizi nemli tutmak şart. Hazırlayacağınız gece nemlendiricisi tam da aradığınız şey olabilir. Malzemeler ise şunlar;

10 damla adaçayı, 5 damla gül yağı, 50 gram Hindistan cevizi yağı, 16 damla lavanta yağı, 1 tatlı kaşığı esmer pirinç nişastası.

Malzemelerin tamamını karıştırın. Yatmadan önce gece kremi olarak cildinize sürün.

Canlandırıcı etkili krem

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı ceviz yağı, 1 çorba kaşığı badem yağı, 3 damla limon yağı, 3 damla lavanta yağı, 3 damla yasemin yağı, 1 parça rendelenmiş balmumu, 1 adet E vitamini ampulü

Tüm yağları karıştırın ve ısıtın. Ardından rendelediğiniz balmumunu da ekleyin. Cam kavanoza koyduktan sonra lavanta, limon ve yasemin yağını damlatın. Her gün temizlediğiniz cildinize sürebilirsiniz.

Hassas ciltler için

Malzemeler: 1 yemek kaşığı balmumu, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı saf gül suyu, 1 ampul E vitamini veya 1 çay kaşığı E vitamini yağı, 10 damla gül yağı, 5 damla kayısı çekirdeği yağı.

Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve gül suyunu benmari usulü eritin. Ocaktan aldıktan sonra içine E vitaminini, gül yağını ve kayısı çekirdeği yağını ekleyerek, biraz karıştırın. Uygun bir kaba koyup soğumaya bırakın. Katılaştığında kullanabilirsiniz.

Yağlı ciltler için nemlendirici

Malzemeler: 2 yemek kaşığı balmumu, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı E vitamini yağı, 1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 10 damla limon yağı, 10 damla biberiye yağı, 10 damla portakal yağı

Balmumu ve Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Ocaktan aldığınızda içine E vitamini, aloe vera jeli ve diğer yağları ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba alıp, soğumaya bırakın. Katılaştığında kremi kullanmaya başlayabilirsiniz.