GS TV'de Mustafa Cengiz'den canlı yayında büyük gaf: Göbeğim çıkıyor mu?

Galatasaray Kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'de yaptığı konuşmanın ardından reklama gidilirken Youtube kanalı yayına devam etti. Mustafa Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?'' sözleri herkes tarafından duyuldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Biz buraya kazık çakmayacağız. Mahkeme eğer, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz olmayacak' derse başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim" ifadelerini kullanırken canlı yayında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"Göbeğim çıkıyor mu?''

GS TV reklama gittiği esnada Youtube kanalı yayına devam etti. Mustafa Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor, dedim ya onu" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında herkes tarafından duyuldu.

"İnanmıyorum ya, bütün konuşmalar çıkmış"

Yönetmen de yayının devam ettiğini öğrenince "İnanmıyorum ya, yayın devam ediyormuş, imza sözleri duyuldu" şeklinde tepki verdi. Yönetmenin bu sözleri de aynı şekilde duyuldu. Başkan Cengiz ise yönetmenin bu tepkisine "Şaka yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi.

Sosyal medyada dalga konusu oldu

GS TV'de yaşanan bu gafın ardından sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili dalga geçerken özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Cengiz'e ve ekibine tepki gösterdi.