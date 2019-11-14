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Arda Turan Başakşehir'de kalacak mı? Karar verildi

Medipol Başakşehir’de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Arda Turan’la ara transfer döneminde yollar ayrılabilir.

Ligde zirve mücadelesi veren ve Avrupa'da grubunda lider olan Medipol Başakşehir’de yüksek maliyetine karşın sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Arda Turan’la ara transfer döneminde yolların ayrılması gündeme geldi.

Kontrat yapılmayacak
Barcelona’dan kiralık olarak takıma kazandırılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyla yeni kontrat yapılmama kararı alındı. Arda Turan’ın teklif gelmesi halinde devre arasında da Başakşehir’den ayrılmasına izin verileceği gelen haberler arasında.

Skora katkı yapamadı
Bu sezon da ilk 11’de forma şansı bulamayan, 7 maça sonradan dahil olan Arda Turan, skora en ufak bir katkı yapamadı. Maliyeti düşüren Başakşehir’de en yüksek ücreti Arda Turan alıyor.

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