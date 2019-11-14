Trump' tan gazeteciye bomba yanıt: Erdoğan'la birlikteydim ve bu çok daha önemli

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında gazetecinin azil soruşturmasına ilişkin sorusuna "Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikteydim ve bu çok daha önemli" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesi sonrası basın açıklaması düzenledi.

Konuşmasına Trump ve eşi Melania Trump'a misafirperverlikleri için teşekkürlerini ileterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile gündemlerinde yer alan konulara ilişkin kapsamlı ve samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikteydim"

Toplantıda azil soruşturması ile ilgili soru soran gazeteciye Trump'ın yanıtı gündem yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin azil soruşturmasından daha önemli olduğunun altını çizen getiren Trump, konuşmasında şunlara değindi: