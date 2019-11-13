Türkiye'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in önceki günden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, İsrail yönetimine, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumu ve işgaline son vermesi çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 52 yıllık işgalinin, modern zamanların en uzun saldırgan işgali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu çerçevede, uluslararası toplumun, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildiği kaydedildi.