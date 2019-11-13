HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in önceki günden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, İsrail yönetimine, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumu ve işgaline son vermesi çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 52 yıllık işgalinin, modern zamanların en uzun saldırgan işgali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir" çağrısında bulunuldu. 

Açıklamada, bu çerçevede, uluslararası toplumun, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildiği kaydedildi.

21 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne önceki gün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Uluslararası Demokrasi Madalyası'nın sahibi Ekrem İmamoğlu oldu!
İzmir Bornova'daki kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı
Candaş Tolga Işık'tan Mustafa Cengiz'e: Bizi salak yerine koyma
AK Parti'den arka arkaya istifa haberi! Siirt ve Iğdır İl Başkanı istifa etti
HDP önündeki eylemde dağdaki teröristin ölüm haberini alınca ortalık karıştı
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'paralı başkan ol' diyenler var
ÖNCEKİ HABERLER
Bedava baldan tatlıdır! Kazanlarla ıspanak pişirdiler duyan koştu
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan'a suç duyurusu
Dede biri kız biri erkek 2 torununa cinsel istismarla suçlanıyor
Çin uzaydan görüntü almak için uydu fırlattı
'Asgari ücret çok düşük' dediler yaklaşık 4 bin liraya çıkarıyorlar
YÖKDİL sonuç ekranı açılıyor ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman?
Yorumlar 9 yorum