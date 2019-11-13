Bedava baldan tatlıdır! Kazanlarla ıspanak pişirdiler duyan koştu

TÜRKİYE'deki ıspanak ihtiyacının yüzde 26'sını karşılayan İzmir'in Menemen ilçesindeki üreticiler, meydanda kazanlar içinde ıspanak yemeği pişirip, halka ikram etti. Yemeğin bedava olduğunu duyan geldi.

Menemen'deki ıspanak üreticileri ürünlerinin sağlıklı olduğunu kanıtlamak amacıyla kazanlarda pişirilen ıspanak yemeğini hem kendileri yedi hem de vatandaşlara ikram etti.

Menemen Ziraat Odası'nın üyelerinden temin ettiği 200 kiloyu aşkın ıspanak, kazanda pişirildikten sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar ellerinde 'Ispanak zehir değil şifadır', 'Menemen çiftçisi ıspanağına kefil', 'Hepimiz Temel Reisiz', 'Biz ürettik güveniyoruz' yazılı dövizler taşıdılar.

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, farklı illerde yaşanan ıspanak yemeğinden zehirlenme olaylarının ardından üretici, işçi, nakliyeci ve halcilerin olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, hepsinin iş yapamadığı için evde oturmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Ispanak yemeğinin bedava olduğunu duyan sıraya girdi. Bazı aileler çocuklarına da aldıkları ıspanağı yedirdiler.

Belediye başkanı : Bizimki zehirli değil

Ispanağı hem yiyen hem de tüm vatandaşlara tüketmelerini öneren Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise Menemen Ovası'nda zehirli hiçbir ürün bulunmadığını savundu.

Zehirlenme haberlerinin İstanbul, Düzce, Tekirdağ ve Trakya gibi yerlerden geldiğini ifade eden Başkan Aksoy, şöyle konuştu:

"Menemen'de hiç zehirleme vakası yok. Hem Sayın Bakanımızdan hem hükümetimizden ıspanağa daha fazla sahip çıkmasını bekliyoruz. Zehirlenmelerin bu besinin içindeki ayrık otundan kaynaklandığı söyleniyor. Böyle bir otun bizim ıspanağımızın içinde çıkması mümkün değil."

Satışlar durdu 300 bin lira zarardayım

Menemen'de yıllardır ıspanak yetiştirdiğini anlatan üreticilerden Ali Altunkaynak da zehirlenme haberlerinden kötü etkilendiklerini dile getirerek, şunları anlattı:



-"Satışlarımız durdu, mallar tarlada kaldı. Zararımız büyük. En az 200 dekar yetişmiş ıspanak tarlada duruyor. Hepsi kesilmeyi bekliyor. Oysa ürünlerimizin hepsi doğal. Bir yerde olan bir olay bütün Türkiye'ye mal edildi. Hiç satılmıyor ürünler tarlada şu an. 300 bin lira zararım var. Hasat yapmadığımız için ürünler uzadı, hepsi sürülecek"

-"Herkes ıspanak yesin. Ürünlerimiz yağmur, soğuk, rüzgar görür. Hiçbiri serada yetişmiyor. Şoklanmış torbalardaki ürünlere bir şey diyemem. Ama tarladan hale, markete giden ıspanaklarda sıkıntı yok. Kullandığımız ilaçlar ruhsatlıdır. Hepsinin kullanma süresi var. İlaç attıktan 10 gün sonra hasat ediyoruz. Havuzlarda yıkanıyor, hiçbir kalıntı kalamaz."