HABER /  GÜNCEL

HDP önündeki eylemde dağdaki teröristin ölüm haberini alınca ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelerden Fatma Bingöl, dağda yakını olan teröristin ölüm haberini alınca ortalık karıştı. HDP önünde başlayan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle son buldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 56 ailenin umutlu bekleyişi 72'nci gününe girdi.

İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 72 gündür oturma eylemine devam ederken dağdaki yakını olan teröristin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

İl binasının camları kırıldı

Aileler ağıtlara dayanamayınca HDP il binasına saldırdı. HDP il binasının camlarının kırıldığı görüldü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle öfkelenen aileler sakinleştirildi. Fenalaşan anneler 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Evlatlarımızın ölüm haberini duymak istemiyoruz"
Acılı anne Fatma Bingöl, "Az önce telefon geldi, akrabamızın çocuğu öldürülmüş. 3 aydır öldürmüşler fakat yeni haber vermişler. Biz bu haberleri evlatlarımızdan duymak istemiyoruz, artık birileri bir el atsın yeter desin bunlara. Annesini aradım feryatları dağı taşı deliyor ve konuşamıyordu. Neden kimse bizi duymuyor, devlet bunların nefesini kesin, elleri kolları her yere uzanmasın. Bizim evlatlarımız ölmesin bunlar yüzünden, yazık günah değil mi? 10-14 yaşında çocukları götürüyor orada öldürüyorlar bunların günahı nedir” dedi.

İlgili Haberler
HDP'li vekil Müge Anlı'ya tepki için mecliste Zazaca konuştu! Mecliste ortalık fena karıştı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları savunup Demirtaş için istekte bulundu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şehit babasından HDP'li Temelli'ye tepki Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'paralı başkan ol' diyenler var
Galatasaray'ın divan toplantısında bomba Falcao detayı
Çocukları Atatürk posteri önünde secdeye yatırdılar! Görüntülere tepki yağdı
ORC'nin yeni anketi şok etti! Meclisteki iki parti baraj altında kalıyor
Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a olay şampiyonluk göndermesi
Cübbeli Ahmet Hoca'dan tarihi Erdoğan Trump görüşmesiyle ilgili dikkat çeken çağrı!
ÖNCEKİ HABERLER
Sırrı Sakık'tan kayyum açıklaması: HDP bütün belediyelerden çekilmeli
Skolyoz hastalığı ihmale gelmiyor! Çocuklarda bu yaşa dikkat
Eşine kızan koca güzellik merkezini bastı bir kişiyi öldürdü
Kız öğrenci sınava girmek istemediği için ikinci kattan aşağı atladı
Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin CHP'den açıklama
31 Aralık tatil mi 2019 yarım gün mü tatil olacak?
Yorumlar