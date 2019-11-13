Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 bütçesi! Aslan payı çiftçiye gidecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Çiftçiye bütçenin yüzde 54.5'i ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığının bütçe sunumunu yaptı. Bakan Pakdemirli, yaklaşık 3 milyon tarımsal işletmede, 38 milyon hektar tarım ve mera alanında çalışıldığını belirterek, Türkiye'nin 195 ülkeye, 1690 tarımsal ürün ihraç ettiğini kaydetti.

2020 bütçesi nereye harcanacak?

Bakanlığın tarımsal desteklerini anlatan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 16,9 milyar lira ve 2020 yılında ise yüzde 36,7 artış ile yaklaşık 22 milyar lira tarımsal destekle en yüksek artışı sağlıyoruz. Böylece, tarım orman sektöründe emek harcayan ve üretime büyük katkı sağlayan çiftçilerimize verdiğimiz önemi ve desteğimizi göstermiş olduk. Bakanlığımız 2020 bütçesinin, yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tarım orman şurasında çıkacak tavsiye kararına göre imkânlar dâhilinde destekleme modelinde revize yapabiliriz" dedi.

6.6 milyar destek

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya birincisi olduğunu, haşhaş, kavun, karpuz üretiminde dünya ikincisi, mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde ise dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Son 17 yılda hayvancılık desteklerini, üretimi ve kaliteyi artıracak ve geliştirecek şekilde çeşitlendirerek destek miktarlarını artırdık. Bu kapsamda; 2002 yılında 83 milyon lira olan destek miktarını, 45 kat artırarak, 2018 yılında 3,7 milyar liraya çıkardık. 2019 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle, 4,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık ve yılsonunda 5,2 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. 2020 yılında ise 6,6 milyar lira planlanmıştır. Böylece 2003-2019 döneminde; toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödemiş olacağız" diye konuştu.

Pancar şekeri satışı

Tohumluk ihracatını 19 milyon dolardan 8 kat artış ile 152 milyon dolara çıkarıldığını ve 86 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli üretimdir. Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Böylelikle, çiftçimizin ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Şeker pancarı fiyatı; 2018 yılında tonu 235 lira iken, 2019 yılında yüzde 28'lik artışla tonunu 300 liraya çıkardık. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda, ülkemizde 2002 yılına göre pancar üretimimiz yüzde 21 artışla, 2019 yılında yaklaşık 20 milyon ton olmasını öngörüyoruz" dedi.

Orman yangınları

2023 yılına kadar orman hektar alanını 23,4 milyona çıkarmanın öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yangınla mücadelede ilk müdahale süremizi, 2003 yılında 40 dakika iken, bugün 12 dakikaya indirdik. Yangınla mücadele stratejimiz; yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale, yanan alanların yangına dirençli hale getirilecek şekilde ağaçlandırılmasıdır. 1999-2008 döneminde, yılda ortalama olarak 2 bin 119 adet orman yangını çıkmış ve zarar gören alan ortalama 11 bin 158 hektar iken, 2009-2018 döneminde, yılda ortalama 2 bin 388 orman yangını çıkmış ve zarar gören alan ortalama 6 bin 665 hektara düşmüştür. Ormanlarımızı 776 adet kuleden 24 saat gözetliyoruz. 117 gözetleme kulesinde 254 kamera kullanıyoruz. Verimli orman alanımızı ise 14 milyon hektara çıkaracağız."