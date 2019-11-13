İzmir Kirazlı'da aynı aileden 4 kişinin cesedi bulundu!

İZMİR'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Katil zanlısı en yakınları çıktı.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine gitti.

Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları, panikle açtı. Bu sırada Murat A., yanında getirdiği av tüfeği ve tabanca ile kapının önünde Murat A. ve yakınlarına ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., daha sonra tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu.

Cinayeti "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlemiş

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Akrabaları tarafından öldürülen İbrahim A. 40 yaşında, eşi Döndü A. 38 yaşında, Kemal A. 17, Erol A. ise 35 yaşındaydı.